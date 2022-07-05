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Şehit Enes Özgül'ün vasiyeti yerine getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün adını, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezine verdiklerini duyurdu.

DHA5 Temmuz 2022 Salı 11:49 - Güncelleme:
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, dün hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit Enes Özgül'ün vasiyeti üzerine yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi'ne adını verdiklerini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Yanık, "Pençe Kilit Harekatında şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül'ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

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