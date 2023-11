''Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'' açıldı

Kaya, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, bu açılışın çok anlamlı olduğunu ve buraya Üsküdar Kadın Kollarının düzenlediği 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Etkinliği'nden geldiğini söyledi.

Bugün dünyanın gözü önünde 5 binden fazla çocuğun Filistin'de katledildiğini belirten Kaya, "Bütün dünya izliyor. Bütün dünya çocukların katledilişini seyrederken bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan var. Bütün dünyanın önünde o mazlumların hakkını savunuyor. O çocukların babası gibi onlara hamilik ediyor." diye konuştu.

Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'de, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesindeki dik duruşunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cumhurbaşkanı'mızın orada İsrail'deki zulme nasıl göz yumduklarını yüzlerine, gözlerinin içine baka baka haykırmasından ve bütün dünyaya adeta bir insanlık dersi vermesinden onur duydum, gurur duydum. Ve dedim ki Allah'ım sana hamdediyorum. Böyle bir liderin arkasında siyaset yapma imkanına kavuştum. Böyle mazlumların hamisi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında yol yürüyoruz. Allah Cumhurbaşkanı'mızı bu ülkenin başından eksik etmesin. Gerçekten bugün Recep Tayyip Erdoğan dünyadaki bütün mazlumların hamisi ve gerçekten insan haklarının, çocuk haklarının, kadın haklarının dünyada en büyük, en güçlü savunucusu haline gelmiştir. Bugün Gazze'deki çocukların yanındayız. Onlar için diplomatik anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her anlamda elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz."

Soylu da Eren Bülbül'le Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu günü hatırladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Karadeniz uzun zamandır terörizmin baskısı altındaydı. İçişleri Bakanı olduğum ilk günlerde Şırnak'ta bir öğlen vakti, yol yapımı kontrolünde 7 evladımız şehit olmuştu. Oraya gittim. O çocukların şehit olduğu yeri, o kahramanların şehit olduğu yeri gördüm. Olayın sıcaklığından hemen sonra Şırnak'a tekrar gittim. Şehit oldukları Bestler-Dereler bölgesiydi. Şırnak'ı dolaştım. Anlatın bakalım, dedim. 'Halk her şeyi biliyor Sayın Bakanım, terörist karşı sınırdan giriyor. Buradan Tunceli istikametine gidiyor. Tunceli istikametinden de Karadeniz'e varıyor. Bu yolları kesmek lazım.' dediler. Bana anlattıklarını o günden sonra tek tek yerine getirebilmek için kıymetli komutanlarımızla ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir mücadeleye başladık. Bizden önce mücadele yok muydu? Vardı. Ama hep birlikte bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir taraftan jandarma, bir taraftan polisimiz, bir taraftan da istihbaratımız, büyük bir mücadeleye başladık. Hedef Türkiye'nin başka yerlerine bu terörizmin sirayet etmesini engellemekti. Ne oldu? Eren'in ve Ferhat komutanın acı haberini aldık."

"BU MİLLET EREN'İ UNUTMAYACAK"



Eren'in sivil ve genç bir evlat olduğunu vurgulayan Soylu, "Eren bizi bütünleştirdi. Eren bize sorumluluklarımızı yeniden getirdi. Eren bize biz olmayı öğretti. Eren'in bugün burada bir gençlik merkezinde ismi var. Ama size bir şey söyleyeyim. Eren bugün alışveriş merkezlerine, evlatlar giderken huzurlu bir şekilde gidiyorlarsa onlarda da payı var. Doğu ve Güneydoğu'da bugün çocuklar üniversiteyi kazanıyorlarsa, terör orada yoksa Eren'in orada payı var. Eğer bugün Türkiye'nin her tarafına turist geliyorsa, ülkemin her noktasına her santimetrekaresinde huzur varsa Eren'in orada payı var. Bu millet Eren'i unutmayacak." dedi.

Yüzlerce, binlerce operasyon yapıldığına dikkati çeken Soylu, bugün Türkiye'de terörist sayısının ikili rakamlarda olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Bugün Eren'in ortaya koyduğu bu istikamet, hakikaten hepimize bir çizgi, hepimize bir yol, hepimize bir gelecek ortaya koydu. Peki size şunu sormak isterim. Bugün Gazze'de siviller katledilmiyor mu? O gün teröristlerin yaptığını bugün bir terör devleti yerine getirmiyor mu? O gün, onlara, yani teröristlere mühimmat sağlayan, moral sağlayan, onlara destek sağlayan, onlara binlerce tır silah gönderenler, bugün Gazze'de çocuklarımızın katledilmesine, mini minnacık çocukların hastanelerden başka bir tarafa hem de sağlıksız koşullarda yeni doğan çocukların sevk edilmesine gözlerini kapatmıyorlar mı? Bir katliamı, hepimiz için sıradanlaştırmaya çalışmıyorlar mı? Alışmamızı istemiyorlar mı? Aynen Srebrenitsa'da olduğu gibi. Kendi vatanlarının müdafaasını yapmak isteyenlere terörist demiyorlar mı? Bunları hep beraber yaşıyoruz. Eğer güçsüz olursak, eğer kuvvetsiz olursak, biz biliyoruz ki yarın Gazze'de bunu yapanlar Anadolu toprağında bunu yapmaktan çekinmeyeceklerdir. Biz buna inanıyoruz."

"Biz biliyoruz ki onlar Müslüman, bu Türk milletini görmek istemiyorlar. Bu topraklarda elini mağdura ve mazluma uzatmalarını istemiyorlar." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Her gün daha fazla güçleniyoruz. Her gün daha fazla değerlerimize sahip çıkıyoruz. Sevgili gençler, sevgili anneler, sevgili babalar, sevgili hemşehrilerim, kıymetli hanımefendiler, kıymetli dostlar, hiç merak etmeyin, zalimin hakkı verilecektir. Ben inanıyorum. İçimiz yanıyor doğru. Belki söyleyebileceklerimizin çoğunu söyleyemiyoruz. Doğru. Ama vallahi de billahi de ne Amerika'dan korkuyoruz ne Batı'dan ne İsrail'den korkuyoruz. Bunun hesabını soracağız. Eren'imizin hesabını sorduğumuz gibi Gazze'de şehit olan o sabilerin, o çocukların, o kadınların, o yaşlıların hesabını soracağız."

Konuşmaların ardından Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi, Soylu, Kaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Eren Bülbül'ün ailesi, protokol ve gençlerin katılımıyla kurdele kesilerek törenle açıldı. Kurdele kesiminin ardından Soylu ve Kaya protokolle beraber merkezi gezdi.

Öte yandan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne dikkati çekmek için Gazze'de katledilen masum çocuklar adına etkinlik gerçekleştirildi. Soylu ve Kaya, sıralarda Gazze'de şehit olan çocukların isimlerinin yazıldığı sınıfı gezdi ve boş sınıfta anlatılan dersi dinledi.

MERKEZ



Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde üniversite adaylarına yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecek. 900 metrekare alanda inşa edilen çok amaçlı eğitim binasında; 6 derslik, sanat sınıfı, bilgisayar odası, sessiz çalışma odası, kitaplı kahve, oyun odası, dil akademisi dersliği ve rehberlik servisi yer alıyor.