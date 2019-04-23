Şehit evlatlarıyla Karargah’ta bayram

Çocuklarla yakından ilgilenen Akar, miniklerle yakından ilgilendi. Akar’ın, “Ülkemizin, milletimizin sevdiği, yüreklerinde taşıdığı, hatıralarını daima saygıyla andığı şehitlerimiz var. Şehitlerimiz bizlerin baştacıdır, milletimizin kalbindedir” sözlerinin ardından 6 yaşındaki şehit oğlu Taha Burak Çakır’ın “Mesela benim babam” sözleri, salondakileri duygulandırdı. Akar da küçük Taha Burak’a dönerek, “Evet. Onları biz çok seviyoruz. Onların da emaneti olan sizler, bizler için çok değerlisiniz. Sizden de bizim beklentimiz o kahraman babalarınıza yakışır şekilde olmanız” diye konuştu. Şehit çocuklarından birinin çizdiği resmi Akar’a göstermesi ve resimde babasının da yer aldığını belirtmesi duygusal anlar yaşattı. Akar, çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.