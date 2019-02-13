Şehit Fethi Sekin'in babası Zeki Sekin: CHP, PKK ile ittifaka girmiştir. Hezimete uğrayacaktır

CHP'nin İYİ Parti ile ittifak sonrası HDP'ye yakın adayları belediye başkanlıklarına aday göstermesine bir tepki de şehit ailelerinden geldi. PKK'nın hendek eylemlerine sosyal medyadan 'Diren Lice, Kadıköy seninle' diyen Şerdil Dara Odabaşı'nı Kadıköy'e belediye başkan adayı yapan Kılıçdaroğlu, PKK'nın hendek eylemleri sonrası HDP'li belediyelere kayyum atanmasını 'İçim yanıyor' diyen Tunç Soyer'i de CHP'nin oy potansiyeli en yüksek yerlerden olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermişti.

"CHP, PKK İLE İTTİFAKA GİRMİŞTİR"

İzmir'de adliyeye yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Sabah'ın haberine göre, CHP'nin HDP ile ittifakına tepki göstererek, "HDP ile ittifak demek, PKK ile ittifak yapmak demektir" dedi. İzmir Adliyesi önünde 3 yıl önce saldırı yapmak isteyen PKK'lı teröristleri engellediği sırada çıkan çatışmada şehit düşen Elazığlı kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, HDP'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu belirterek, "HDP demek PKK demektir. HDP ile ittifak yapan PKK ile ittifak yapmış olur. Terör örgütü PKK ile işbirliği yapan partiler seçimlerde hezimete uğrayacak. Bu ittifak biz şehit ailelerini derinden yaraladı. CHP yanlış yolda ilerliyor. PKK'dan umut bekleyenler sandıkta hezimete uğrayacaktır. CHP-HDP-SP-İyi Parti'nin oyununu başta şehit aileleri olmak üzere milletimiz 31 Mart yerel seçimlerde sandıkta bozacıktır. Bu dörtlü ittifaka gereken cevap verilecektir" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ PKK'YA DEĞNEK YAPTILAR"

Güneydoğu gazisi ve 15 Temmuz şehidi Niyazi Ergüven’in annesi Saadet Ergüven, CHP'nin HDP ile yürüttüğü gizli iş birliğine, 'Atatürk’ün kurduğu parti şimdi bölücülerle iş birliği halinde. Dertleri vatan değil koltuk' sözleriyle tepki gösterdi.

Güneydoğu'da terörle mücadelede gazi olduktan sonra, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Özel Harekât polisi Niyazi Ergüven'in (26), ailesi de CHP'nin kurduğu kirli ittifaka tepki gösterenlerden.

"CHP HİÇBİR ZAMAN VATAN, MİLLET DÜŞÜNMEDİ"

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan şehit polisin annesi Saadet Ergüven, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin şimdi bölücülerle işbirliği halinde olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade ederek, "Şehitlerimiz olmasaydı bayrağımız indirilecek, ezanlarımız susturulacaktı. CHP şimdi dağdaki PKK'nın Meclis'teki sözcülüğünü yapan HDP'lilerle ittifak yapıyor. Atatürk'ün partisini, teröristlerin koltuk değneği yaptılar. CHP hiçbir zaman ne vatanı ne de milleti düşündü. Onların derdi vatan, bayrak değil, onlar koltuk derdinde. Terör örgütünün meclisteki sözcüleri ne zaman zora düşse CHP sahiplendi. Milletimiz devletimiz için bir olacak. Bu hainlere bundan önce olduğu gibi fırsat vermeyecek" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Baba İsmet Ergüven ise "Bu millet kendi askerini, polisini şehit eden PKK'lıların sözcülüğünü yapan HDP ile iş birliği yapanlara kucak açan CHP'ye sandıkta gereken dersi verecek" ifadelerine yer verdi.

"CHP TABELA PARTİSİDİR"

Şemdinli'de 3 yıl önce bayram ziyareti dönüşü, 12 yaşındaki oğlu Samet'in gözleri önünde PKK'lı teröristlerin saldırısına uğrayan AK Partili siyasetçi Ahmet Budak şehit oldu. PKK'lı teröristlerin bayram günü katlettiği AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budak'ın ailesi de CHP- HDP'nin 31 Mart seçimlerinde kurduğu kirli ittifaka tepki gösterdi.

"CHP, PKK'NIN SİYASİ UZANTISI İLE KOL KOLA YÜRÜYOR"

Şehidin ağabeyi Mehmet Budak, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin eli kanlı PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola yürüdüğünü ifade ederek, bu kirli ortaklığın yaralarını deştiğini söyledi. Budak, CHP'nin bölgede tabanı olmadığını belirterek, "Yani tabela partisidir. Amaçları batıda yaşayan Kürt halkını kendi taraflarına çekmektir. Biz yıllarca terörün içinde yaşayanlar olarak onların gerçek yüzünü biliyoruz. Demokrasi, hak, hukuk adını kullanarak bölgede onlar gibi düşünmeyen herkesi zalimce ya yerinden ettiler ya da öldürdüler. Bunun en büyük örneği kardeşim şehit Ahmet Budak ve diğerleridir. CHP işte böyle bölgede bu şekilde yüzlerce kişiyi öldüren PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola yürüyor" dedi.