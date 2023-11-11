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Şehit Kaymakam Safitürk, kabri başında anıldı

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 7. yılında memleketi Sakarya'da kabri başında anıldı.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 16:17 - Güncelleme:
Şehit Kaymakam Safitürk, kabri başında anıldı
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Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'ndeki kabristanda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehidin hayatının anlatılması sonrasında tüm şehitler için İl Müftüsü Mehmet Aşık dua etti. Programın sonunda katılımcılar şehit kaymakamın mezarına karanfil bıraktı.

Programa şehidin eşi Ayşegül, annesi Fatma Safitürk'ün yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar ve eşi Zehra Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, kaymakamlar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

  • Kaymakam Şehit Anma
  • Mardin Terör Saldırısı
  • Fatih Safitürk

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