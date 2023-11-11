Şehit Kaymakam Safitürk, kabri başında anıldı

Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'ndeki kabristanda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehidin hayatının anlatılması sonrasında tüm şehitler için İl Müftüsü Mehmet Aşık dua etti. Programın sonunda katılımcılar şehit kaymakamın mezarına karanfil bıraktı.

Programa şehidin eşi Ayşegül, annesi Fatma Safitürk'ün yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar ve eşi Zehra Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, kaymakamlar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.