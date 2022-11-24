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Şehit öğretmen Yalçın mezarı başında, dualarla anıldı

Batman'da terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında, dualarla anıldı.

DHA24 Kasım 2022 Perşembe 12:46 - Güncelleme:
Şehit öğretmen Yalçın mezarı başında, dualarla anıldı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de, PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle bulunduğu araçta şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan anma törenine, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, kurum müdürleri ile Aykübe öğretmenin sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Anmada, Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakılıp, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Kaymakam Akpay, "Tüm şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şenay Aybüke öğretmenimizin yetiştirdiği öğrenciler, milletimize hizmet etmeye devam edecek. Onu hayattan koparanlar ise ebediyete kadar lanetlenecek" dedi.

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