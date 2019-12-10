Şehit olacağını rüyasında görmüş

Şırnak İdil ilçesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının imhası sırasında infilak etmesi sonucu şehit düşen PAMİT (Patlayıcı ve Mayın İmha Timi) Komutanı Astsubay Esma Çevik ile Uzman Çavuş Kemal Sayar ve Bingöl’de gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Halil Ulaş Yıldırım, son yolculuklarına uğurlandı. Astsubay Çevik için İstanbul Ataköy 5.kısım Camii’nde düzenlenen cenaze törenine anne Nebahat Gözüaydın, baba Hüseyin Akgül, kız kardeşlerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

VASİYET ETMİŞ

Törene kardeşinin üniformasıyla katılan Elif Koca, “İki gün önce tabuta sarılmış bir şekilde rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu. Şehit olacağım şehit olacağım diye, oldu da. ‘Ben şehit olursam sakın ağlamayın dik durun, kıyafetlerimi de giyin’ demişti. Biz de ona yakışanı yaptık” ifadesini kullandı.

Nebahat Gözüaydın, şehit kızı Esma’nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

ANKARA’DAN UĞURLANDI

Bingöl’de gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım için de Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde tören düzenlendi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Şehidin annesi Emine ve ablası Burcu Yıldırım gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Astsubay Yıldırım, devlet protokolünün katıldığı törenle uğurlandı.