Şehit Özmen’i 10 bin kişi uğurladı
Hakkari'de şehit düşen Uzman Çavuş Recep Özmen´in (25) cenazesi, Konya´nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Hakkari-Çukurca Karayolu’nun 40’ıncı kilometresindeki Şine yol kontrol noktasında görevli Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, silahının bomba atarının patlaması sonucu yaralandı.Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş, kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehidin cenazesi önceki gece Konya´nın Akşehir ilçesine getirildi. Dün de şehidin cenazesi baba evinde alınan helalliğin ardından, Gazi Pazarı´nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Özmen’in cenazesi, Akşehir Şehitliği’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Öte yandan Van’ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı.
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