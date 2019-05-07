16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1542
  • 6,8826
  • 254.178
  • 91.482
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şehit piyade sözleşmeli er Akkuş son yolcuğuna uğurlandı

Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan piyade sözleşmeli er Görkem Akkuş, memleketi Aydın'da son yolcuğuna uğurlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan asker, memleketi Aydın'da toprağa verildi.

Şehit piyade sözleşmeli er Görkem Akkuş'un (24) Germencik Devlet Hastanesinden alınan cenazesi, helallik için babaevinin bulunduğu Ortaklar Mahallesi'ne götürüldü.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Çarşı Camisi'ne getirildi. Burada şehidin annesi Nazife Akkuş, kardeşleri ve ağabeyi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Akkuş'un naaşı Ortaklar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Rıza Posacı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bahçeli´den eski model otomobille Ankara turu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hasan Cemal'in yargılandığı davada karar

Hasan Cemal'in yargılandığı davada karar

Filistinli kadını şehit eden Yahudi'ye ev hapsi

Filistinli kadını şehit eden Yahudi'ye ev hapsi

Bozayı iftar saatinde mahalleye indi

Bozayı iftar saatinde mahalleye indi

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

CIA uyardı: Suudi Arabistan peşinde

CIA uyardı: Suudi Arabistan peşinde

MHP'den İstanbul seçimi için ilk adım

MHP'den İstanbul seçimi için ilk adım

'Türkiye çok çeşitli kaynaklardan tedarik ediyor'

'Türkiye çok çeşitli kaynaklardan tedarik ediyor'

Dünyayı sarsan olay! 'Savaş uçağını düşürdük, Portekizli pilotunu yakaladık'

Dünyayı sarsan olay! 'Savaş uçağını düşürdük, Portekizli pilotunu yakaladık'
 

POPÜLER HABERLER

Adana´da bunalıma giren bir çocuk, tarihi Taşköprü´den Seyhan Nehri´ne atladı

Adana´da bunalıma giren bir çocuk, tarihi Taşköprü´den Seyhan Nehri´ne atladı

Görenleri hayrete düşüren devasa şeyler!

Görenleri hayrete düşüren devasa şeyler!

Game of Thrones'un 3 yeni dizisi hakkında yeni bilgiler

Game of Thrones'un 3 yeni dizisi hakkında yeni bilgiler

Silahlı kuvvetlere minyatür füze

Silahlı kuvvetlere minyatür füze

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA