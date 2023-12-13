İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2023 Çarşamba / 1 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0556
  • EURO
    31,3714
  • ALTIN
    1846.69
  • BIST100
    7748.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören düzenlendi
Güncel

Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören düzenlendi.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 08:55 - Güncelleme:
Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören düzenlendi
ABONE OL

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehit Emir'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar'ın okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehidin naaşı hava yoluyla Ankara'ya uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, vali yardımcıları Ahmet Kavanoz, Hasan Hüseyin Alpaslan ve Talha Altuntaş, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca dün düzenlenen saldırı sonucu Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu duyurmuştu.

  • Şırnak Şehit Töreni
  • Pençe-Kilit Operasyonu
  • Eril Alperen Emir

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.