İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2023 Salı / 2 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6601
  • EURO
    30,749
  • ALTIN
    1793.08
  • BIST100
    7591.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit polis Lütfü Baykar'ın naaşı Bitlis'te dualarla toprağa verildi
Güncel

Şehit polis Lütfü Baykar'ın naaşı Bitlis'te dualarla toprağa verildi

İstanbul Maltepe'de görevi esnasında 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Lütfü Baykar, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

AA14 Kasım 2023 Salı 12:20 - Güncelleme:
Şehit polis Lütfü Baykar'ın naaşı Bitlis'te dualarla toprağa verildi
ABONE OL

İstanbul'da dün düzenlenen törenin ardından Bitlis'in Adilcevaz ilçesine uğurlanan şehit Baykar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Adilcevaz Belediye Meydanı'na getirildi.

Burada Adilcevaz Müftüsü Erkan Karaca'nın cenaze namazını kıldırması ve dua etmesinin ardından Baykar'ın naaşı, Kale Mezarlığı'na götürülerek dualar eşliğinde defnedildi.

Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal ve Vali Erol Karaömeroğlu, şehidin ailesini ve yakınlarını teskin ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

Cenazeye Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Adilcevaz Kaymakamlığına vekalet eden Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Lütfü Baykar, 20 Ekim'de Maltepe-Büyükyalı köprü uygulama noktasındaki görevi esnasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanmıştı. Baykar tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen 12 Kasım'da şehit olmuştu.

  • polis şehit Lütfü Baykar
  • Bitlis Adilcevaz
  • görev şehidi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.