İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2022 Çarşamba / 19 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6755
  • EURO
    15,9279
  • ALTIN
    920.89
  • BIST100
    2525.93
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit infaz koruma memuru Yiğit memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Güncel

Şehit infaz koruma memuru Yiğit memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da servis aracına EYP ile düzenlenen saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36), babaocağı Ağrı'nın Hamur ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

DHA20 Nisan 2022 Çarşamba 18:36 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 18:39
ABONE OL

Bursa'da saat 07.30 sıralarında infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ile saldırı gerçekleştirildi. Patlamada infaz koruma memuru Cengiz Yiğit olay yerinde şehit olurken, 7 arkadaşı da yaralandı. Şehit Cengiz Yiğit'in cenazesi Bursa'da düzenlenen törenin ardından uçakla Ağrı'ya gönderildi. Ahmedi Hani Havalimanı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde Yiğit'in yakınları bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Yiğit'in özgeçmişinin okunduğu törende dua edilmesinin ardından şehit naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Ağrı merkezdeki Ulu Cami'ye götürüldü.

Fatma-Mahmut Yiğit çiftinin 9 çocuğundan 3'üncüsü olan Cengiz Yiğit'in cenaze namazına Vali Osman Varol, Adalet Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş, Zekeriya Birkan, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, vatandaşlar ve yakınları katıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde safra kesesinden ameliyat olan ve olayın ardından taburcu olarak Ağrı'ya dönen baba Mahmut Yiğit, katıldığı cenaze namazında güçlükle ayakta durdu.

Cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası Cengiz Yiğit'in cenazesi kara yolu ile götürüldüğü 20 kilometre uzaklıktaki Hamur ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.