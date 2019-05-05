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Şehit yüzbaşı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Özdemir için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özdemir'in naaşı, cami avlusuna kortej eşliğinde getirildi.

Şehidin annesi Keziban, babası Yaşar, eşi Hande Özdemir ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Keziban Özdemir, cami avlusuna sağlık ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle getirildi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı. "İhtiram yürüyüşü"nde Buhuri?zade Mustafa Efendi'nin (Itri) "Tekbir" adlı eseri çalındı.

Şehidin annesi top arabasını tekerlekli sandalyeyle takip ederken eşi Hande Özdemir de akrabalarının yardımıyla ayakta durdu.

Törenin sonunda top arabasından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer katıldı.

Yeni mühimmatlar ´´bir taşla iki kuş vuracak´´

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