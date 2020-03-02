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Şehitler için lokma dağıtıldı

Amasya'da bir esnaf, İdlib'de yaşanan hain saldırı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için lokma dağıttı.

IHA02 Mart 2020 Pazartesi 15:17 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 15:17

Fatma Akgöz isimli esnaf, “İdlib’de şehit olan kardeşlerimizin ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Vatanımızın, Türkiye’mizin başı sağ olsun, Allah bir daha böyle bir acı göstermesin, yaşatmasın ülkemize. Bir şeyler yapmak istedik onlar için. Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok onun için Kur'an okutup, lokma döktürmek geldi aklımıza, böyle bir etkinliğe giriştik, umarım yerini bulur. Ruhları şad olsun hepsinin” dedi.

Daha sonra lokmalar şehitlerin ruhu için vatandaşlara dağıtıldı.

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