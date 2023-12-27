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Şehitlere ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da şehitlere ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 17:38 - Güncelleme:
Şehitlere ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı
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Diyarbakır'da sosyal medyada, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ile Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve destekleyici mahiyette paylaşımlarda bulunanların tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, sosyal medyada "Cumhurbaşkanı'na hakaret", milli değerlere ve şehitlere yönelik suç içeren mesajlar paylaşılan hesabın, Y.C. tarafından kullanıldığını belirledi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, evine baskın yapılan Y.C, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

  • Diyarbakır şehitleri
  • Cumhurbaşkanı hakareti
  • Tutuklanma işlemleri

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