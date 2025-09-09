CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Eylül'de görülecek kurultay davası sonrası yeniden partinin başına geçebileceğinin tartışılması ile birlikte Genel Merkez'e bağlı CHP'li hesaplar yoğun bombardımana başladı. Kılıçdaroğlu'na günlerdir hakaret ve küfürler havada uçuşurken, pes dedirten bir olay yaşandı.

CHP'LİLER ŞEHİTLERİN HATIRASINA BİLE SAYGI GÖSTERMEDİ

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki hain saldırıda şehit olan polisler ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Balçova'da Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altına binlerce CHP'li hesap ağır hakaretlerle yorum yazdı.

Hesapların birçoğunun Ekrem İmamoğlu fotoğraflı olması dikkat çekti.

