Güncel

Şehitlerimize bile saygıları yok! CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajına küfür yağdırdı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de şehit olan polislerimiz için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. CHP'li hesaplar ise Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajının altına binlerce küfürlü mesaj yazdı.

HABER MERKEZİ9 Eylül 2025 Salı 07:53 - Güncelleme:
Şehitlerimize bile saygıları yok! CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajına küfür yağdırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Eylül'de görülecek kurultay davası sonrası yeniden partinin başına geçebileceğinin tartışılması ile birlikte Genel Merkez'e bağlı CHP'li hesaplar yoğun bombardımana başladı. Kılıçdaroğlu'na günlerdir hakaret ve küfürler havada uçuşurken, pes dedirten bir olay yaşandı.

CHP'LİLER ŞEHİTLERİN HATIRASINA BİLE SAYGI GÖSTERMEDİ

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki hain saldırıda şehit olan polisler ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Balçova'da Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İMAMOĞLU FOTOĞRAFLI HESAPLAR

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altına binlerce CHP'li hesap ağır hakaretlerle yorum yazdı.

Hesapların birçoğunun Ekrem İmamoğlu fotoğraflı olması dikkat çekti.

"Daha kendinizi koruyamıyorsunuz" CHP'li vekilden şehitlerimiz üzerinden skandal sözler

İzmir'de karakola silahlı saldırı... 2 polisimiz şehit oldu: Saldırgan yaralı yakalandı

