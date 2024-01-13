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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 29 hedef imha edildi... İşte operasyondan ilk görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı,(MSB), Irak ve Suriye kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan 29 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Irak ve Suriye kuzeyindeki terör hedeflerini başarılı şekilde yerle bir ederek emniyetle üslerine döndü' ifadelerini kullanarak görüntüler paylaştı.

AA13 Ocak 2024 Cumartesi 08:11 - Güncelleme:
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 29 hedef imha edildi... İşte operasyondan ilk görüntüler
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 29 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyindeki terör hedeflerine bugün saat 00.30'da hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

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BAKANLIK GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Bakanlık yaptığı paylaşımda "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Irak ve Suriye kuzeyindeki terör hedeflerini başarılı şekilde yerle bir ederek emniyetle üslerine döndü" ifadelerini kullandı.

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