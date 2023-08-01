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Gri kategoriye bir çizik daha! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '4 jandarmamızın şehit, 2 jandarmamızın yaralandığı eylemlere katılan ve gri kategoride yer alan 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.' dedi. Bakan Yerlikaya, gri kategorideki Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli teröristin silahıyla birlikte etkisizleştirildiğini bildirdi.

AA1 Ağustos 2023 Salı 16:44 - Güncelleme:
Gri kategoriye bir çizik daha! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma komando birliklerinin kararlı takibi sonucu bugün Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında teröristlerle sıcak temas kurulduğunu belirtti.

Çıkan çatışmada Terörden Arananlar listesinde gri kategoride bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç'un etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 jandarmamızın şehit edildiği, 2 jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."

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