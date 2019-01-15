İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4505
  • 6,2097
  • 225.713
  • 93.173
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ/PYD'den tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, 2'si piliç firması, 1'i ecza deposu sahibi 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Şeker Piliç'in sahiplerinden O.B. ve oğlu K.B. ile ecza deposu sahibi A.Ç. gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen tutuklanma talebiyle sevk edilen O.B. ve oğlu K.B. ile A.Ç., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trump´tan skandal açıklama: Türkiye´yi tehdit etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan 23 Ocak'ta Rusya'ya gidiyor

Başkan Erdoğan 23 Ocak'ta Rusya'ya gidiyor

Gerilim yükseldi: ABD askerleri geri dönmek zorunda kaldı

Gerilim yükseldi: ABD askerleri geri dönmek zorunda kaldı

'Uzaylılar kasıtlı olarak gönderdi'

'Uzaylılar kasıtlı olarak gönderdi'

Dev iş birliği resmen duyuruldu

Dev iş birliği resmen duyuruldu

Güvenli bölge planı 460 kilometrelik hattı içeriyor

Güvenli bölge planı 460 kilometrelik hattı içeriyor

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ/PYD'den tutuklandı

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ/PYD'den tutuklandı

'Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak'

'Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak'

'Pompeo'nun konuşması yalan ve çelişkilerle dolu'

'Pompeo'nun konuşması yalan ve çelişkilerle dolu'
 

POPÜLER HABERLER

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken kare

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken kare

Tunceli'de bir ilçe kar nedeniyle görünmez oldu

Tunceli'de bir ilçe kar nedeniyle görünmez oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA