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Sekiz DEAŞ’lı sınır dışı edildi

Hücre evlerdeki aramalarda Suriyeli teröristlerin uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları bulundu.

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Adana'da düzenlenen operasyonda 8’si Suriyeli 2’si Türk 10 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı. Terörle Mücadele Şubesi’nin Özel Harekat Timleri’nin desteğiyle düzenlediği operasyonda yakalanan DEAŞ’lılardan Ömer Muhammed Davud El Cudu ve Mohammed Houri’nin örgütün savaşçısı, Mustafa Fatu’nun infazcı, Mustafa Muhammed’in ise istihbarat elemanı olduğu öğrenildi. Suriye uyruklu teröristlerin evlerinde yapılan aramalarda uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları bulundu. 

İKİ TÜRK SERBEST

Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen DEAŞ’lılardan 2 Türk serbest bırakıldı, 8 Suriyeli ise sınır dışı edildi.

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