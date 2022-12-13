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Sel bölgesinde vergi ödemeleri 1 ay ertelendi

Antalya'nın Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin aralık ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelendi.

AA13 Aralık 2022 Salı 16:12 - Güncelleme:
Sel bölgesinde vergi ödemeleri 1 ay ertelendi
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Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Antalya'nın Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen selden etkilenen mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin aralık ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelendiği bildirilen açıklamada, "Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadesine yer verildi.

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