Bu yıl ilki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC 2025 için nefesler tutuldu.
Çalışmaları yerinde inceleyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 24 TV'ye yaptığı açıklamada, "Alanın enerjisi çok yüksek. TEKNOFEST her zaman bizleri coşturuyor. Ama tabi yarın elbette gençlerle 7'den 77'ye tüm ziyaretçileriyle adeta ruhuna kavuşacak" dedi.
#SONDURUM Dünyanın en büyük havacılık, uzay, teknoloji festivali TEKNOFEST için KKTC'de heyecan dorukta— 24 TV (@yirmidorttv) April 30, 2025
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (@Selcuk), TEKNOFEST heyecanını ilk 24 TV'ye anlattı https://t.co/QaPI2U2DCn
İTALYA İLE İMZALANAN ANLAŞMALAR
Roma'da dün imzalanan savunma sanayi alanındaki anlaşmalar hakkında ise Bayraktar, "Ülkemizin milli savunma sanayisinde yaptığı atılım artık dünyaya damgasını vuracak nice eserleri üretmiş oldu ve bütün dünyanın takdirini kazandı" diye konuştu.