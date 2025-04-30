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  • Selçuk Bayraktar, 24 TV'den çağrı yaptı: Kardeş ülkeleri TEKNOFEST KKTC'ye bekliyorum
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Selçuk Bayraktar, 24 TV'den çağrı yaptı: Kardeş ülkeleri TEKNOFEST KKTC'ye bekliyorum

Bu yıl KKTC'de gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025 çalışmalarını yerinde inceleyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 24 TV'ye yaptığı özel açıklamada, kardeş ülkeleri KKTC'ye davet etti.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2025 Çarşamba 17:15 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar, 24 TV'den çağrı yaptı: Kardeş ülkeleri TEKNOFEST KKTC'ye bekliyorum
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Bu yıl ilki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC 2025 için nefesler tutuldu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 24 TV'ye yaptığı açıklamada, "Alanın enerjisi çok yüksek. TEKNOFEST her zaman bizleri coşturuyor. Ama tabi yarın elbette gençlerle 7'den 77'ye tüm ziyaretçileriyle adeta ruhuna kavuşacak" dedi.

İTALYA İLE İMZALANAN ANLAŞMALAR

Roma'da dün imzalanan savunma sanayi alanındaki anlaşmalar hakkında ise Bayraktar, "Ülkemizin milli savunma sanayisinde yaptığı atılım artık dünyaya damgasını vuracak nice eserleri üretmiş oldu ve bütün dünyanın takdirini kazandı" diye konuştu.

Baykar'dan stratejik ortaklık

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