Selçuk Bayraktar 24 TV'ye konuştu: Bu gayret soykırımın son bulmasına vesile olacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü'nde 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar, "Tüm dünyanın gözlerinin önünde devam eden soykırımı lanetlemek üzere milletimizle buluştuk. Bizim hayatımızı vakfettiğimiz serüvenimizin milli savunma sanayi için ve ülkemizin egemenliğini korumak için ne kadar önemli olduğunu gördük." dedi.

#CANLI BAYKAR YK. Bşk. @Selcuk: Tüm dünyanın gözlerinin önünde devam eden soykırımı lanetlemek üzere milletimizle buluştuk. Bizim hayatımızı vakfettiğimiz serüvenimizin milli savunma sanayi için ve ülkemizin egemenliğini korumak için ne kadar önemli olduğunu gördük#ForFairFuture pic.twitter.com/DOcb2Bmzl2 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 1, 2024

Bayraktar, "Bizler inanıyoruz damla damla biriken bu gayret bir anlamda sele dönüşecek. Tarihte eşine benzerine az rastlanan bu soykırımın son bulmasına vesile olacak. Bir gün gelecek ve dünyadaki bu adaletsiz düzene, kadim medeniyetimizin adalet, merhamet, iyilik değerleriyle dur diyecek güce erişmiş olacağız. İnşallah genç kardeşlerimizle birlikte dünyada bu zulme dur diyebilecek, bir gün gelecek ve dünyadaki bu adaletsiz düzene dur diyecek bir güce erişmiş olacağız. Bizim tüm hayat gayemiz bu yönde." diye konuştu.