26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7042
  • 6,3186
  • 275.596
  • 101447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Selçuk Bayraktar, Alem FM'e konuk oldu

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST alanında Alem FM'in konuğu oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TEKNOFEST alanındaki organizasyonlarla ilgili açıklama yapan Bayraktar, "Buradaki bütün etkinlikler ücretsiz. Bunun da en temel sebebi en dezavantajlı kesimlerin bile bu festivalden faydalanabilmesi. 122 ülkeden ve 81 ilden katılım var. Geçen yıl 40 civarında ülke katıldı. Bu yıl daha da uluslararası bir boyut kazanmış durumda. TEKNOFEST'e 81 ilden katılım var özellikle de yarışmalara. 10 bine yakın öğrencimiz yarışıyor. Bunun yanında da etkinlikler var. İşte havacılık etkinlikleri var, SOLOTÜRK var, Türk Yıldızları var, uluslararası takımlar var, işte SU-35 gösteri yaptı. Bunun yanında yabancı akrobasi takımları da gösteri yapıyor. Bugün Avrupa'dan bir takım yaptı. Jandarmamız gösteri yaptı, polisimiz gösteri yaptı. Paraşüt atlayışları oldu, balon uçuşları oldu. Bizim maksadımız bir şekilde teknolojiye dokundurarak, havacılığa dokundurmak." dedi.
 
EREN BÜLBÜL'ÜN İSMİ SİHA'YA VERİLDİ
 
Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün isminin bir SİHA'ya verildiğini söyleyen Bayraktar, "Evet o SİHA ama eğitim uçağı. Biz yoksa TSK'nın kullandığı SİHA'lara isim verme gibi bir imkanımız yok. Onu ancak TSK yapabilir. Biz eğitimlerde kullandığımız bir SİHA'ya ismi verdik. İyi ki varsın Eren de yazdık. Öyle bir talep gelmişti ailesinden. Elbette yazacağız. Biz eğitimde kullandığımız bir SİHA'mıza biliyorsunuz o SİHA'lar artık dünyanın en gelişmiş havacılık ülkelerine bile satılır hale geldi. Tabi burada kendi mühendisimizin yazılımını yazdığı bizim elektroniğini tasarladığımız, mekaniğini yaptığımız, her bir köşesi kendi tasarımımız olan bir SİHA'dan bahsediyoruz ve bunu TSK alıyor en zorlu operasyonlarda kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının görüntülerini yayımladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Netanyahu seçimleri kaybetti

Netanyahu seçimleri kaybetti

Beşiktaş tekrar başvurusundan vazgeçti

Beşiktaş tekrar başvurusundan vazgeçti

Hakkâri'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkâri'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Taliban saldırısında 48 kişi öldü

Taliban saldırısında 48 kişi öldü

BDDK'dan önemli açıklama

BDDK'dan önemli açıklama

Tunus'taki seçimlerde Kays Said, ikinci tura kalmayı garantiledi

Tunus'taki seçimlerde Kays Said, ikinci tura kalmayı garantiledi

2 bin yıllık tarihi tabela masa olarak kullanılıyordu

2 bin yıllık tarihi tabela masa olarak kullanılıyordu

BMGK, UNAMA'nın görev süresini uzattı

BMGK, UNAMA'nın görev süresini uzattı
 

POPÜLER HABERLER

Jamaika´daki bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

Jamaika´daki bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

Kayalıklarda öyle bir şey buldu ki... 300 milyon yıl önceki gerçeği ortaya çıkardı

Kayalıklarda öyle bir şey buldu ki... 300 milyon yıl önceki gerçeği ortaya çıkardı

9 ayda hazırlandı... Ve Cezeri TEKNOFEST'TE görücüye çıktı

9 ayda hazırlandı... Ve Cezeri TEKNOFEST'TE görücüye çıktı

Merakla bekleniyordu... TEKNOFEST İstanbul başladı

Merakla bekleniyordu... TEKNOFEST İstanbul başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA