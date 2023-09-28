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  • Selçuk Bayraktar, İTÜ birincisi başörtülü mühendise yapılan ayrımcılığı anlattı! ''Şimdi dünyaya nam salıyor''
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Selçuk Bayraktar, İTÜ birincisi başörtülü mühendise yapılan ayrımcılığı anlattı! ''Şimdi dünyaya nam salıyor''

TEKNOFEST'in birleştirici gücü üzerinden Türkiye'de yaşanan ayrımcılıklara tepki gösteren BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Ayrım yapmayı normal kabul etmemeliyiz. Başını örttüğü için işinden olanı gördük. Bütün bu ayrıştırmaların ilkel ve haksız bir şey olduğunu anlamalıyız.' dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni birincilikle bitiren başörtülü bir çalışma arkadaşının yaşadıklarını anlatan Selçuk Bayraktar, 'İş hayatında tesettüre gireceğini söyleyince bilinen çok büyük bir şirket 'Bizden ayrıl' demiş. İyi ki ayrılmış. Şimdi tüm dünyaya nam salan bir eserin üretiminde çalışıyor.' ifadelerini kullandı.

28 Eylül 2023 Perşembe 08:04 - Güncelleme:
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Çiğli Havaalanı'nda, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İzmir'in açılış töreni yapıldı. Ziyaretçiler TEKNOFEST alanında bulunan stantlara ilgi gösterdi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı TV100 canlı yayınında TEKNOFEST'in önemine vurgu yaptı.

"TEKNOFEST ilk yıllarda tabii savunma sanayii ağırlıklıydı ama şu anda 41 yarışma var ve bu yarışmalara sadece bu yıl 1 milyon öğrenci başvurdu." diyen Bayraktar, "Biz 9'uncu TEKNOFEST'i düzenliyoruz. Binlerce takımımız var 41 yarışmamız var. Çip tasarımından tutun da insanlık yararından teknoloji yarışmasına, çok ileri düzeyde sağlıkta yapay zeka yarışmasına, roket yarışmasına kadar geniş bir yelpazede yapılıyor." dedi.

"AYRIM YAPMAYI NORMAL KABUL ETMEMELİYİZ"

Sözlerinin devamında Türkiye'nin kanayan yaralarından olan 'ayrımcılığa' da değinen Bayraktar, "Ayrım yapmayı normal kabul etmemeliyiz. Hayatımızda bunu yaşadık, gördük. Başını örttüğü için işinden olanı gördük. Bütün bu ayrıştırmaların ilkel ve haksız bir şey olduğunu anlamalıyız." diye konuştu.

"Böyle yapınca medeniyet inşa edemiyorsunuz ve onu parçalıyorsunuz." ifadelerini kullanan Bayraktar, "Bundan uzak kalmamız lazım ama hala bunun bazı kesimler tarafından yapıldığını görüyorsunuz." şeklinde konuştu.

"BİR ARKADAŞIMIZ 'TESETTÜRE GİRECEĞİNİ' SÖYLEYİNCE BİLİNEN ÇOK BÜYÜK BİR ŞİRKET 'BİZDEN AYRIL' DEMİŞ"

BAYKAR'da kimseye ayrım yapmadıklarını vurgulayan Bayraktar, tesettürlü bir kadının iş hayatında yaşadığı zorluğu anlattı. "BAYKAR'da yakın çalışma arkadaşımız ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ni birinci olarak bitirmiş. İş hayatında tesettüre gireceğini söyleyince bilinen çok büyük bir şirket 'Bizden ayrıl' demiş." diyen Bayraktar, "İyi ki ayrılmış. Bu ilkel yaklaşım bu kadar başarılı bir gencin önüne set çekmiş. Şimdi tüm dünyaya nam salan bir eserin üretiminde çalışıyor. Bu ilkel dürtülerimizden kurtulmamız gerekiyor. Bunu bazı kesiler yaşatmaya çalışıyor. Uygulandığını da halen görüyoruz." dedi.

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