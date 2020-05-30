Selçuk Bayraktar paylaştı, mesajı alan Yunanistan çıldırdı!

30 Mayıs 2020 Cumartesi 07:40 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 07:40

İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından, Yunanistan sınırında 1453TB2 uçuş koduyla devriye atan Bayraktar-TB2 adını taşıyan İHA'nın görselini paylaşarak, "En Sevgili tarafından müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fetheden, çağın teknolojisinde öncü bir hükümdar. Bugün, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor.#İstanbulunFethi'nin yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

YUNAN ÇILDIRDI

İstanbul'un Fethi'ni simgeleyen 1453TB2 uçuş koduyla Yunanistan sınırında yapılan uçuş Yunanlıları kelimenin tam anlamıyla çıldırttı.

Bayraktar'ın mesajını alan Yunanlılar sosyal medya hesaplarından gelişmeyi "kışkırtıcı" olarak yorumladı.

Selçuk Bayraktar paylaştı: Türk İHA'sından Yunan sınırında anlamlı devriye