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Selçuk Bayraktar paylaştı: Yeni bir şafağa daha uyandık

14 Mayıs seçimlerinin ardından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Yeni bir şafağa daha uyandık. Yerin, göklerin, anın, geçmiş ve geleceğin, Kader ve imtihanın yaratıcısı Rabbimize sonsuz şükürler olsun.' paylaşımında bulundu.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:13 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar paylaştı: Yeni bir şafağa daha uyandık
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Resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99.38'i açılırken Başkan adayı Recep Tayyip Erdoğan %49.42 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise %44.95 oy aldı.

BAYRAKTAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bayraktar açıklamasında şunları söyledi;

Yeni bir şafağa daha uyandık. Yerin, göklerin, anın, geçmiş ve geleceğin, Kader ve imtihanın yaratıcısı Rabbimize sonsuz şükürler olsun...

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