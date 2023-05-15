Selçuk Bayraktar paylaştı: Yeni bir şafağa daha uyandık

Resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99.38'i açılırken Başkan adayı Recep Tayyip Erdoğan %49.42 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise %44.95 oy aldı.

BAYRAKTAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bayraktar açıklamasında şunları söyledi;

Yeni bir şafağa daha uyandık. Yerin, göklerin, anın, geçmiş ve geleceğin, Kader ve imtihanın yaratıcısı Rabbimize sonsuz şükürler olsun...