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Selçuk Bayraktar: Savaşın bir an evvel sonlanması en büyük dua ve temennimiz

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin, 'Dünya tarihi sonu büyük pişmanlıklar olan yıkımların ve acıların da tarihi aynı zamanda. Savaşın bir an evvel sonlanması en büyük dua ve temennimiz.' ifadelerini kullandı.

27 Şubat 2022 Pazar 02:38 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 02:42
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Baykar Savunma Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bayraktar, paylaşımında Küba'da 1962 yılında yaşanan füze krizine ilişkin SSCB Devlet Başkanı Khrushchev'in ABD Devlet Başkanı Kennedy'e yazdığı mektuptan bir bölüme yer verdi.

Savaşın son bulması için dua ve temennide bulunan Selçuk Bayraktar, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

Dünya tarihi sonu büyük pişmanlıklar olan yıkımların ve acıların da tarihi aynı zamanda. Savaşın bir an evvel sonlanması en büyük dua ve temennimiz. Bu yanlışın devam etmesi insanlığa yıkım, acı ve yok oluştan başka bir şey getirmeyecek...

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