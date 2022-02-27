Baykar Savunma Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bayraktar, paylaşımında Küba'da 1962 yılında yaşanan füze krizine ilişkin SSCB Devlet Başkanı Khrushchev'in ABD Devlet Başkanı Kennedy'e yazdığı mektuptan bir bölüme yer verdi.
Savaşın son bulması için dua ve temennide bulunan Selçuk Bayraktar, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:
Dünya tarihi sonu büyük pişmanlıklar olan yıkımların ve acıların da tarihi aynı zamanda. Savaşın bir an evvel sonlanması en büyük dua ve temennimiz. Bu yanlışın devam etmesi insanlığa yıkım, acı ve yok oluştan başka bir şey getirmeyecek...
Dünya tarihi sonu büyük pişmanlıklar olan yıkımların ve acıların da tarihi aynı zamanda. — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 26, 2022
Savaşın bir an evvel sonlanması en büyük dua ve temennimiz.
Bu yanlışın devam etmesi insanlığa yıkım, acı ve yok oluştan başka birşey getirmeyecek... pic.twitter.com/dLTmbCT5Jd