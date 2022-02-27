Dünya tarihi sonu büyük pişmanlıklar olan yıkımların ve acıların da tarihi aynı zamanda.



Savaşın bir an evvel sonlanması en büyük dua ve temennimiz.



Bu yanlışın devam etmesi insanlığa yıkım, acı ve yok oluştan başka birşey getirmeyecek... pic.twitter.com/dLTmbCT5Jd