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Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST Türkiye'nin sınırlarını aşmaya başladı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'TEKNOFEST 3. yılından itibaren Türkiye'nin sınırlarını aşmaya başladı. Öncelikle Can Azerbaycan'da düzenledik. Özbekistan, Endonezya, Ukrayna, yavru vatan Kıbrıs'tan da talep geldi. İnşallah orada da düzenlemek nasip olacak. ' dedi.

29 Ağustos 2023 Salı 22:58 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST Türkiye'nin sınırlarını aşmaya başladı
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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Biz dönemimizde böyle şeylerin hayaklini bile kuramazdık. Böyle kendi insansız hava aracımı yapayım, kendi uzay çalışmalarımı yapayım, kendi firmamı kurayım, dünyaya nam salacak hava araçları üreteyim böyle şeyler bizim jenerasyonumuzda hayal bile edilemezdi. Bunlar alaya alınan hafifa alınan konulardı. Milletimizin evlatlarının başaramayacağı konular olarak görülürdü. Maalesef bilim ve teknolojide hak ettiğimiz yerde olamamışız. Oysaki bizim kadim inancımız bize bunu emretmiyor, ayet okumamızı bu çalışmaları yürütmemizimizi emrediyor.

Hayali bile kurulamayan projeler gerçek oldu.

Savunma sanayimizin eserlerini insanımıza gösteriyoruz.

Millileşme vizyonu ile ortaya çıkan eserleri gösterdiğimizde zamanla TEKNOFEST kuşağının oluşmaya başladığını gördük.

Bu festivali milletimizin sahiplenmesi rekor düzeyde.

Milli Sanayimizdeki atılım bu festivali de ateşledi.

Burada ilk defa 10 farklı alanda turizm teknolojilerinden, engelsiz yaşam teknolojilerine, haberleşme ve iletişim teknolojilerine çok geniş bir yelpazede gençlerimizin yarıştığını göreceğiz.

TEKNOFEST 3. yılından itibaren Türkiye'nin sınırlarını aşmaya başladı. Öncelikle Can Azerbaycan'da düzenledik. Özbekistan, Endonezya, Ukrayna, yavru vatan Kıbrıs'tan da talep geldi. İnşallah orada da düzenlemek nasip olacak. Yarışmalarımıza 120 farklı ülkeden katılımcı geliyor.

Milli tasarım ve yerli üretim hava araçları festivalde olacak.

Tüm milletimizi cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara'da düzenlediğimiz TEKNOFEST'E bekliyoruz.

Ankara'daki festival için çok yoğun bir katılım var. İstanbul'un üç katı bir kayıt yapıldı, özellikle buraya gelirken milletimizin toplu taşımayı tercih ederlerse biraz daha rahat bir ulaşım imkanı olur.

Bütün TEKNOFEST'i gezmek bir kaç günü alabilir.

Yarın akşam Tuluyhan Uğurlu konserimiz olacak. Cumartesi günü ise Mazhar Alanson TEKNOFEST sahnesinde yer alacak.

"Dünyanın en iyisini yaparız" inancı artık yerleşti.

Yarın 13:20'de milli kanatlar dediğimiz sadece milli tasarım uçaklardan oluşan bir gösterisi olacak.

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