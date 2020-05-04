04 Mayıs 2020 Pazartesi 07:21 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 07:21

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya tepki göstererek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile T3 Vakfı arasındaki Deneyap Teknoloji Atölyelerine ilişkin iş birliği hakkındaki bağış ve tahsis iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Asla Milli Teknoloji Hamlesi yolundan dönmeyeceklerini vurgulayan Bayraktar, "Asla öğrencilerimizi, gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Ve asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız. Sayın Ekrem İmamoğlu, bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap’lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz." ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI

Sosyal medya hesabından belge paylaşarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunan Bayraktar, 'Kimseden bir kuruş bağış, 1 metrekare yer devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye devam ediyoruz. İBB'de 11 aydır partinizin belediye başkanı var. Deneyap'lar halen İBB'nin 11 kültür merkezinde açık. Bize aktarılan tek kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor? Sayın Ekrem İmamoğlu bu şahsın ahlaksız iftiralarını tekzip etmeyecekseniz biz T3 Vakfı olarak iş birliği protokolünü tek taraflı feshedeceğiz. Ücretsiz mekan sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var..' ifadelerini kullandı.

HALUK BAYRAKTAR: AHLAKSIZCA İFTİRA ATILIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir çağrı da Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi.

Bayraktar, 'Gururla reklamını yaptığınız Deneyap Teknoloji Atölyeleri üzerinden

@t3vakfi’na partinizin vekili @veliagbaba tarafından ahlaksızca iftira atılıyor. Sn

@ekrem_imamoglu ya siz bu iftiraları tekzip edin, ya biz İBB ile devam eden DENEYAP işbirliği protokolünü feshedelim.' diye İmmaoğlu'na çağrıda bulundu.

İFTİRALAR İFŞA EDİLMİŞTİ

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’na yönelik iftiralar, 2019 yerel seçimleri öncesi İBB’nin hazırladığı iddia edilen ancak İBB tarafından yayınlanmayan sözde bir rapora dayanıyor.

- Sözde raporda T3 Vakfı’na 41 milyar liralık yardım yapıldığı iddia ediliyordu. T3 Vakfı tarafından her mecrada yalanlanan bu iddia, seçim malzemesi yapılarak her mecrada kullanıldı. Vakfa ve yöneticilerine seçim süreci boyunca iftiralar atıldı.

- Kurucularından başka kimseden yardım almayan T3 Vakfı, bu iftiraları tek tek yargıya taşıdı.

- Mahkeme açılan davalarda İBB’ye T3 Vakfı’na bir yardım yapılıp yapılmadığını sordu.

- CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından 26.06.2019 tarihinde mahkemeye gönderilen yanıtta, T3 Vakfı ile İBB arasında “Teknolojinin Geliştirilmesi Süreçlerine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü” olduğu ve protokol kapsamında Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin hizmet verdiği belirtildi. İBB Başkan Vekili tarafından imzalanarak mahkemeye gönderilen bu yanıtta, T3 Vakfı’na herhangi bir ödeme yapılmadığı hatta ödeme taahhüdünde bile bulunulmadığı açıkça ifade edildi.

- Bu süreçte İBB, yürütücülerinden birinin T3 Vakfı olduğu Teknofest 2019’un paydaşı oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da festivale katıldı.

- Ayrıca daha önceden yapılan protokol devam ettirilerek İstanbul’daki Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde protokol kapsamındaki eğitim faaliyetleri devam ettirildi.

- Koronavirüs salgını nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zor günlerde Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde bulunan 13 adet 3 boyutlu yazıcı ile her gün sağlık çalışanları için siperlikli yüz koruyucu maskeler üretilmeye ve milli seferberlik ruhuyla yürütülen mücadeleye destek verilmeye başlandı. Hem İBB’nin resmi internet sitesi (2 Nisan 2020) hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bunu 4 Nisan 2020’de kişisel Twitter hesabından duyurdu. İmamoğlu’nun tweeti şu şekildeydi:

“Bu, her alanda bir seferberlik

Hem kendimiz yüz koruyucu maske üretiyoruz hem de gönüllü olarak üretmek isteyenleri destekliyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyelerimizde 3D yazıcılarla 7/24 maske üretiyor, sağlıkçılara ulaştırıyoruz.

#BirlikteBaşaracağız”