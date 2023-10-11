Selçuk Bayraktar'dan Filistin paylaşımı: Son hükmü verecek olan Mahkeme-i Kübra'dır

İşgalci İsrail tarafından Gazze'deki Filistinlilere uygulanan katliama tepki gösteren Bayraktar, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Selçuk Bayraktar sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

20 yıl önceydi...

Yine bombalar yağıyordu Filistin'e.

"Bana terörist diyorsun, asıl terörist kim?" diye soruyordu şarkı.

Değişen hiçbir şey yok...

Zalimlere dur diyecek olan insanlığın kolektif vicdanı, son hükmü verecek olan da Mahkeme-i Kübra'dır.

Rabbim tüm mazlumların yardımcısı olsun.

Muhakkak ki O, mutlak galip ve duaları işitendir.