Selçuk Mızraklı'nın 'deprem konutu' şovu tutmadı! Gerçek bakın ne çıktı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ağır hasar alan eski Diyarbakır Belediye Başkanı HDP'li Selçuk Mızraklı'ya AFAD'ın düzenlediği kurada 3+1 daire çıktı.
Sosyal medyada "Devletin yaptığı işlerde olmam, başka bir hak sahibine versinler" açıklaması yapan Mızraklı'nın, e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığı ortaya çıktı.
AFAD'ın Diyarbakır hesabından yapılan açıklamada, "Kurumumuz tarafından yapılan incelemede; Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeni ile şahsınıza ait ağır hasarlı konut için 28.07.2023 tarihinde e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığınız tespit edilmiştir. Bahse konu başvurunuzun iptali hususunda talebiniz varsa noter onaylı feragatname ile Valiliğimize (AFAD) başvurmanız yeterlidir." denildi.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve yerine kayyum atanan eski Diyarbakır Belediye Başkanı HDP'li Selçuk Mızraklı cezaevinde bulunuyor.