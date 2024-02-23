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  • Selçuk Mızraklı'nın 'deprem konutu' şovu tutmadı! Gerçek bakın ne çıktı?
Güncel

Selçuk Mızraklı'nın 'deprem konutu' şovu tutmadı! Gerçek bakın ne çıktı?

Terör bağlantısı nedeniyle tutuklanan Diyarbakır eski Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'ya, AFAD'ın düzenlediği kurada 3+1 daire çıktı. Sosyal medya üzerinden 'Devletin yaptığı işlerde olmam, başka bir hak sahibine versinler' çıkışında bulunan Mızraklı'nın, e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığı belirlendi.

23 Şubat 2024 Cuma 08:12 - Güncelleme:
Selçuk Mızraklı'nın 'deprem konutu' şovu tutmadı! Gerçek bakın ne çıktı?
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ağır hasar alan eski Diyarbakır Belediye Başkanı HDP'li Selçuk Mızraklı'ya AFAD'ın düzenlediği kurada 3+1 daire çıktı.

Sosyal medyada "Devletin yaptığı işlerde olmam, başka bir hak sahibine versinler" açıklaması yapan Mızraklı'nın, e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

AFAD DUYURDU: 'DEVLETİN YAPTIĞI İŞTE OLMAM' DİYEN MIZRAKLI'NIN E-DEVLET BAŞVURUSU ORTAYA ÇIKTI

AFAD'ın Diyarbakır hesabından yapılan açıklamada, "Kurumumuz tarafından yapılan incelemede; Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeni ile şahsınıza ait ağır hasarlı konut için 28.07.2023 tarihinde e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığınız tespit edilmiştir. Bahse konu başvurunuzun iptali hususunda talebiniz varsa noter onaylı feragatname ile Valiliğimize (AFAD) başvurmanız yeterlidir." denildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN TUTUKLU

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve yerine kayyum atanan eski Diyarbakır Belediye Başkanı HDP'li Selçuk Mızraklı cezaevinde bulunuyor.

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