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Selden etkilenen bölgelerde faturalar 3 ay ertelendi: İşte o bölgeler...

Cumhurbaşkanı kararıyla Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören tüketicilerin, elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları 3 ay süreyle ertelendi.

AA17 Eylül 2021 Cuma 02:33 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 02:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 11 Ağustos'ta Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin etkilerini azaltmak üzere elektrik tüketimlerine yönelik tahsilatların ertelenmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen yerlerde, afet ilanı öncesinde elektrik tüketim aboneliği bulunan tüketicilerin Ağustos, Eylül ve Ekim tahakkuk dönemlerine ilişkin faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelendi.

Kamu kurum ve kuruluşlara ait yerlerin tüketimleri bu kararın kapsamı dışında tutuldu.

Ertelemeden kaynaklı finansman maliyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Söz konusu karar, 1 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak.

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