İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2023 Pazar / 21 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Selden etkilenen Germencik'te AFAD gönüllülerinin çalışmaları sürüyor
Güncel

Selden etkilenen Germencik'te AFAD gönüllülerinin çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı evleri su basarken, AFAD gönüllüleri yaptıkları çalışmalarla selden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışıyor.

IHA3 Aralık 2023 Pazar 10:31 - Güncelleme:
Selden etkilenen Germencik'te AFAD gönüllülerinin çalışmaları sürüyor
ABONE OL

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip illerin başında gelen ve 2023 yılına kurak giren Aydın'da Kasım ayı yağışları etkili oldu. Uzun yıllar ortalamasına göre Kasım ayında 92,6 kilogram yağış alan Aydın'da Kasım ayı ortalaması 138,8 kilograma ulaştı. Uzun yıllar ortalamasına göre Ekim aylarında metrekareye 39,7 kilogram yağış alan Aydın'da bu yıl Ekim ayında gerçekleşen yağış miktarı 6.2 kilogramda kalmıştı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, büyük bir kısmı gece olmak üzere son günlerde Germencik'e 117 kilogram, İncirliova'ya 114 kilogram, Güzelçamlı'ya 58,4 kilogram, Söke'ye 50,8 kilogram, Efeler'e 25.2 kilogram yağış düştü.

İlçede sağanak nedeniyle selden etkilenen ve evlerini su basan vatandaşların yardımına ise AFAD gönüllüleri koştu. Çeşitli meslek gruplarından kişilerden oluşan AFAD gönüllüleri Germencik ilçesinde evlerini su basan vatandaşların eşyalarını boşaltılmasına ve temizlik çalışmalarına yardımcı oluyor. Hayatı normale döndürme çabalarının sürdüğü Germencik'te vatandaşlar AFAD gönüllülerine kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.