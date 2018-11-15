Sendika başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya’da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, gözyaşları arasında dün son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün bir lastik fabrikasına ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, burada silahla vurulduktan sonra ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karacan’ın cenazesi Kocaeli’deki evinin önüne getirildi. Evinin önünde yakınlarından helallik alınan Karacan’ın cenazesi daha sonra düzenlenen tören için Lastik-İş Sosyal Tesisleri önüne getirildi. Karacan için binlerce işçi Lastik-İş Sosyal Tesisleri önünde toplandı. Gerçekleşen törenin ardından Karacan’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere İzmit ilçesinde bulunan Fevziye Camii’ne götürüldü.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Cenaze namazı öncesinde Karacan’ın yakınları bir an olsun tabutunun başından ayrılmadı. Helallik istenmesinin ardından kılınan cenaze namazının ardından Karacan’ın cenazesi, gözyaşları arasında Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ARBEDE SIRASINDA ATEŞ ALDI
Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’ı öldüren, yanındaki 2 kişiyi de yaralayan Sedat Uzunlar sevkedildiği adliyede tutuklandı. Uzunlar’ın savcılıktaki ifadesinde çıkan arbede de silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi.
MOBBING İDDİASI
İfadesinde önceki sendikanın bir önceki yönetim döneminden kalan işçilerin, yeni yönetim tarafından zorlanacağı işlere gönderildiğini iddia eden Uzunlar, şunları söyledi: “Olay günü sendikanın temsilcisi bana başkan seni çağırıyor dedi. Henüz 1-2 adım atmıştım ki başkan, belinden çıkardığı silahın ağzına mermiyi verdi. Kaçmak istediğimde beni durdurdular. Bana ‘Hesap mı soruyorsun’ dedi ve kafa attı. Ben başımı çevirdim sağ gözümün altına kafası geldi. Hatta şu anda darp izi de gözükmektedir. Ben can havliyle silahın namlusunu tuttum. Silahın kabzasını hala genel başkan tutuyordu. Bu sırada silah patladı. Silah benim elimde kaldı başkan yere düştü.”
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