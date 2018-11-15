Sendika başkanı son yolculuğuna uğurlandı

ARBEDE SIRASINDA ATEŞ ALDI

Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan’ı öldüren, yanındaki 2 kişiyi de yaralayan Sedat Uzunlar sevkedildiği adliyede tutuklandı. Uzunlar’ın savcılıktaki ifadesinde çıkan arbede de silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi.

MOBBING İDDİASI

İfadesinde önceki sendikanın bir önceki yönetim döneminden kalan işçilerin, yeni yönetim tarafından zorlanacağı işlere gönderildiğini iddia eden Uzunlar, şunları söyledi: “Olay günü sendikanın temsilcisi bana başkan seni çağırıyor dedi. Henüz 1-2 adım atmıştım ki başkan, belinden çıkardığı silahın ağzına mermiyi verdi. Kaçmak istediğimde beni durdurdular. Bana ‘Hesap mı soruyorsun’ dedi ve kafa attı. Ben başımı çevirdim sağ gözümün altına kafası geldi. Hatta şu anda darp izi de gözükmektedir. Ben can havliyle silahın namlusunu tuttum. Silahın kabzasını hala genel başkan tutuyordu. Bu sırada silah patladı. Silah benim elimde kaldı başkan yere düştü.”