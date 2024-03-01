İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2024 Cuma / 21 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3378
  • EURO
    33,8955
  • ALTIN
    2066.54
  • BIST100
    9168.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Servis minibüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Güncel

Servis minibüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Muğla'nın Milas ilçesinde işçi taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 28 kişi yaralandı.

AA1 Mart 2024 Cuma 13:14 - Güncelleme:
Servis minibüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Milas-Ören kara yolu Beçin mevkisinde, U.Ü'nün kullandığı 48 S 3719 plakalı havalimanına işçi taşıyan minibüs ile H.A. idaresindeki 48 S 3990 plakalı içinde termik santrale giden personelin bulunduğu minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle U.Ü'nun kullandığı minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerin de aralarında olduğu 28 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda, yol kenarında yolcu alan minibüsün bir anda dönüş yapmak için yola çıktığı, bu sırada gelen servis minibüsünün diğerine çarparak devrildiği görülüyor.

Kazanın ardından minibüstekilerden bazılarının kendi imkanlarıyla araçlardan çıkması da kayıtlarda yer alıyor.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kaza bölgesine 7 ambulans ile 21 sağlık ekibinin görevlendirildiği bildirildi.

Kazada 28 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.