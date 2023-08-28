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Ses taklidi programıyla dolandırıcılık yapanlara tutuklama

İzmir'de yapay zeka ve ses taklidi programıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 9 şüpheli tutuklandı.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:52 - Güncelleme:
Ses taklidi programıyla dolandırıcılık yapanlara tutuklama
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Alınan bilgiye göre bir grup otel çalışanı, otel sahibi ve bazı kamu yöneticilerinin seslerini kullanarak kendilerinden acil para göndermelerini isteyen kişilerce dolandırıldıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Daha önce de sanatçılar Doğukan Manço ile Erhan Güleryüz'ün sesini taklit ederek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Devam eden soruşturma kapsamında, suça 17 şüphelinin daha karıştığının belirlenmesi üzerine İzmir'deki 11 adrese operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramada, 22 bin lira, dolandırıcılıkta kullanılan telefon ve SIM kartlar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemin ardından şüphelilerden 11'i adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i tutuklandı.

Zanlıların yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

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