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''Seven Seas Splendor'' Bodrum'a demirledi! Kruvaziyer 674 turist getirdi

Seven Seas Splendor' isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştı. Gemide, çoğu ABD'li 674 yolcu olduğu belirtildi

AA27 Ekim 2023 Cuma 14:55 - Güncelleme:
''Seven Seas Splendor'' Bodrum'a demirledi! Kruvaziyer 674 turist getirdi
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"Seven Seas Splendor" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştı.

Rodos Limanı'ndan hareket eden Marshall Adaları bayraklı 224 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na geldi. Gemide, çoğu ABD'li 674 yolcu ve 548 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular Paşatarlası, Kumbahçe sahilinde yürüdü, tarihi alanları gezdi. Bazı turistler de hediyelik eşya satan işletmelerden alışveriş yaptı.

Yolcu gemisi, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek.

  • Seven Seas Splendor
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