Sevigen açık açık uyardı: Gök kubbeyi Kılıçdaroğlu'nun başına yıkarız

Seçimlerde alınan ağır yenilginin ardından 'istifa' çağrılarına maruz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm eleştirileri duymazdan gelerek koltuğunu bırakmadı. Yerel seçimlere Kılıçdaroğlu ile gideceği konuşulan CHP'ye bir darbe de ittifak ortaklarından geldi. İYİ Parti kanadından yapılan açıklamalarda, gelecek seçimlerde ittifaklara kapılar kapatıldı.

CHP'YE İTTİFAK ŞARTI: AKŞENER, İZMİR'İ İSTİYOR



İYİ Partililer yerel seçime yalnız girecekleri yönünde mesajlar vermeye devam ederken Meral Akşener'in ittifak için CHP'ye birkaç şart sunacağı öne sürüldü.

Milliyet yazarı Zafer Şahin, Akşener'in İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığını isteyeceğini ileri sürdü. Şahin, İYİ Parti liderinin iki adaya verilecek desteğin karşılığı olarak İzmir'in kendilerine bırakılmasını talep edeceğini söyledi.

İYİ PARTİ: HENÜZ YAPILMIŞ BİR MÜZAKERE YOK



İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, "İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifak için CHP'den İzmir'i istediği" yönündeki iddialara yanıt verip, "Bunların hepsi dedikodu. Böyle bir görüşme ya da bu anlamda yapılmış herhangi bir müzakere yok" dedi.

CHP'Lİ SEVİGEN: GÖK KUBBEYİ KILIÇDAROĞLU'NUN BAŞINA YIKARIZ



Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, söz konusu iddiaları Haber Global TV canlı yayınında değerlendirdi.

Bu iddiaların gerçekleşmesi durumunda CHP'nin kapısına kilit vurulması gerektiğini vurgulayan Sevigen, "Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız." diye konuştu.

Sevigen katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Bu olursa; dükkanı kapatmamız lazım, CHP'yi kapatmamız lazım. Partilerin yüreklerinin çarptığı yerler vardır. Çankaya diyoruz ama bizim esas yüreğimizin olduğu yer İzmir'dir. Düşmanı Yunan'ı oradan denizde dökmüşüz. Koca Mustafa Kemal Atatürk oradan başlamış. İzmir'in kurtuluşu partimizin kuruluşudur. 9 Eylül günü partinin kapısına kilit vursunlar. Kimse hayal kurmasın, Kemal Bey de hayal kurmasın. Gök kubbeyi başlarına yıkarız. Bunu görüşmek bile suç. Olur mu öyle şey?"