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Seyahat yasağıyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan iki flaş açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı dışında diğer nedenlele vefat eden vatandaşların, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini duyurdu. Yerlikaya ayrıca 'Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur' dedi.

AA04 Nisan 2020 Cumartesi 14:58 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 15:18
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Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA'DAN TERHİS OLAN ASKERLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul'dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur" dedi.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul’dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin; oturduğu ilden “Seyahat İzin Belgesi alması şartıyla İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecektir" ifadelerini kullandı.

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