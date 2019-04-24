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Seyir halinde nişanlısıyla tartışan sürücü, felakete yol açtı

Kastamonu’da seyir halinde iken nişanlısıyla tartıştığı öne sürülen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişide yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Seydiler ilçesi Ödemiş Mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu’dan Ankara’ya seyir halinde olan Mehmet Hakan Peker (26) idaresindeki 06 FF 8978 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı yönden gelen ve alışveriş yaptıktan sonra köyüne dönmek isteyen Mehmet Kayıkçı yönetimindeki 37 NA 115 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Kayıkçı ile Satı Mehmet Yarar, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücü Mehmet Hakan Peker ile yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı Avukat Pakize Duvarcı da yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybedenleri çıkaramayınca Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Kaza yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında Mehmet Kayıkçı ile Satı Mehmet Yarar’ın cenazeleri, sıkıştıkları yerden çıkartılarak Devrekâni Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
 
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Hakan Peker ile yanında yolcu olarak bulunan Pakize Duvarcı’nın nişanlı oldukları öğrenildi. Seyir halinde iken Peker ile Duvarcı’nın bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları iddia edildi.
Öte yandan kazada yaralanan ve alkollü olduğu öne sürülen hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Hakan Peker, Kastamonu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

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