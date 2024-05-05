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Seyir halindeki tur otobüsü alev alev yandı

Kakava Şenlikleri için Sakarya'dan Edirne'ye giden tur otobüsünün Başakşehir'de motor bölümünde yangın çıktı. Yangın çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA5 Mayıs 2024 Pazar 14:22 - Güncelleme:
Seyir halindeki tur otobüsü alev alev yandı
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Yangın, saat 11.30 sıralarında İkitelli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki tur otobüsünde çıktı. Kakava Şenlikleri için Sakarya'dan Edirne'ye giden Emrah Canyiğit idaresindeki 34 EGN 165 plakalı otobüsün motor bölümünde arıza meydana geldi. Akaryakıt akıttığı iddia edilen otobüs, şoförü tarafından tamir için Başakşehir'de bir tamirhaneye götürülürken aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları gören şoför, aracı durdurduktan sonra yolcuları otobüsten tahliye etti. Alevlerin yükselmesiyle çevredeki vatandaşlar otobüse yangın tüpü ve suyla müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yolcular başka bir otobüse alındı.

"BİR ANDA DUMANLAR GELMEYE BAŞLADI"

Yolcu Nurten Tuncalın, "Şoförümüz 'Yağ akıtıyor' dedi. Ustayı aradı, usta 'Gelin' demiş, oraya gidiyorduk. Bir anda dumanlar gelmeye başladı arkadan. Şoförümüz kapıları açtı, dışarı çıktık arkadan alev aldı. Biz Edirne'ye gidiyorduk Kakava Şenliklerine" dedi.Yangına müdahale eden vatandaşlardan Murat Şimşek, "İşletmemiz var yan tarafta, arkadaşlarla birlikte olayı fark ettiğimizde beklemeksizin yangın tüpüyle müdahale ettik. Hakikaten araç yanmaya başladığında dehşet bir görüntüydü" dedi.Yolcu Sevim Kurtuldu ise, "Sakarya'dan Edirne'ye gidiyorduk, bir sevinçle bir heyecanla bindik; ama başımıza bu felaket geldi. Rabbim bununla bıraksın çok büyük panik yaşadım. Elim ayağım titredi" diye konuştu.

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