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''Şeytan deliğine girse HDP’nin ensesindeyiz''

PKK’lı teröristlerin kaçırdığı evlatları için HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyen aileler, parti merkezinin kapatılmasına ateş püskürdü.

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Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 64’üncü gününü geride bıraktı. Aileler soğuğa rağmen HDP il binası önünde kurdukları çadırda umut dolu bekleyişlerini sürdürürken, 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl’ün babası Şevket Bingöl, HDP’lilerin şeytan deliğine girse bile enselerinde olacaklarını söyledi. Acılı baba Bingöl, “64 gündür biz burada bekliyoruz, HDP bu binayı boşaltıp başka yerde çalışmak ve adam kandırmak için gitmiş. Şeytanın deliğine bile girseler HDP’lilerin ensesindeyiz. Bunları boş bırakmayacağız, bunlar ya Türkiye’yi terk edip Kandil’e ağa babalarının yanına gidecekler ya da bu çocukların hesabını verecekler” dedi. 

ÖLENE DEK BURADAYIZ 

Lice’de yol kesen PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya (28) için bekleyişini sürdüren Şeyhmus Kaya ise, “Kaçamazlar. Ölünceye kadar biz buradayız” diye konuştu.       

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

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