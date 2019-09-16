Korkunç olay! 13 yıllık planı 'DNA' testi bozdu

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Ekim 2006'da Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fitnat Vural'ın (51) kız kardeşi, ablasını bir gece kulübünde Serdar T.(48) ile tanıştırdı. İbrahim Vural'ın şehir dışında çalıştığını fırsat bilen Fitnat Vural ve Serdar T. sevgili oldu. Bir süre sonra şehir dışından eve gelen İbrahim Vural, eşinin gece dışarı çıkmasından şüphelenerek takibe başladı. İbrahim Vural, Fitnat Vural ve Serdar T.'yı yakalayınca tartışma çıktı. Yeşilyurt Mahallesindeki evine gelen İbrahim Vural, eşini döverek, 'Beni bu adamla mı aldatıyorsun, ikiniz de leş gibi kokuyorsunuz" dedi.

"8 YERİNDEN BIÇAKLADILAR VE YAKTILAR"

Bunun üzerine Fitnat Vural, Serdar T.'yi arayıp, ' Gel beni al, bu adam artık bizim rahat buluşmamıza, dolaşmamıza izin vermez. Sen bunu öldür" dedi. Daha sonra bir otelde buluşan Fitnat Vural ve Serdar T. İbrahim Vural'ı öldürmek için plan yaptı. Eve giden Serdar T. İbrahim Vural ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce onu 8 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan adam öldü. Vural'ın cesedini önce poşetlere ardından çarşafa saran zanlılar daha sonra cesedi otomobilin arka koltuğuna koydu.

"KADIN YAKALIM DEDİ ADAM GÖMELİM DEDİ"

Bu sırada Fitnat Vural, ile sevgilisi arasında cesedi yakarak mı yoksa gömerek mi ortadan kaldıracakları konusunda tartışma çıktı. Kadın, cesedin gömülmesi halinde köpeklerin çıkartabileceğini bu nedenle başlarının belaya gireceğini bu yüzden de yakmaları gerektiğini söyledi. 'Serdar T. ise ' Hayır yakarsak, çok koku ve duman çıkar. Bizi hemen yakalarlar, bence gömelim' dedi. Ancak kadının dediği üzerine şüpheliler cesedi yakmaya karar verdi. Akaryakıt istasyonunda benzin alan Fitnat Vural ile Serdar T. cesedi Hadırlı Mahallesi'nde bulunan bir çöp alanına getirdi. Fitnat Vural, öldürttüğü eşinin üzerine benzin dökerek cesedi yaktı. Bir süre sonra, ortaya çıkan koku ve dumandan korkan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bir çöp toplayıcısının cesedi fark etmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri geldi. Cesedin üzerinde kimlik çıkmaması üzerine ekipler, cinayetin faili meçhul olduğunu kayıtlara geçti. İbrahim Vural'ın cesedi ise, kimsesizler mezarlığına defnedildi.

"ŞEYTANİ PLAN YAPTILAR"

Cinayetin ardından Fitnat Vural ve sevgilisi Serdar T. yakalanmamak için de ayrı bir plan yaptı. Eşi İbrahim Vural'ın Kayseri'de iş bağlantısının olduğunu söyleyen Fitnat Vural, kayıp başvurusunda bulunacağını söyledi. Fitnat Vural Serdar T.'nin Kayseri'ye gitmesini ve oradan kendisini ankesörlü bir telefondan aramasını istedi. Serdar T.'nin Kayseri'den aramasının ardından şüpheli kadın, 8 Ekim 2006'da Kayseri polisine giderek, eşinin kendisini aradığını, eve gelmediğini ve kayıp olduğunu başvurusunu yaptı.

Polis araştırmaları sonucu İbrahim Vural'ın izine rastlamadı. Bu sırada Fitnat Vural, 2009 ve 2010 yılında tekrar polise giderek, eşinin kendisini aradığını başka bir kadınla yaşamaya başladığını söyledi. Kayseri polisi, İbrahim Vural'ın ikamet adresinin Adana'da olduğunu söyleyerek, dosyayı Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne devretti.

"ZAFER AKTAŞ ÖZEL EKİP KURDURDU"

Bunun üzerine Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, özel ekip kurulması ve tozlu raflarda duran faili meçhul cinayetlerin çözülmesi talimatını verdi. Talimat üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri özel ekip oluşturdu. Bu ekip İbrahim Vural'ın yakınlarını mercek altına alarak aynı zamanda 2006 yılında öldürülen kişileri incelemeye aldı. Jandarma bölgesinde yanmış halde bulunan isimsiz bir cesedin kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrenen polis, İbrahim Vural'ın annesinden 'DNA' örneği aldı. Mezarın açılması sonucu cesedin İbrahim Vural'a ait olduğu saptandı. Ekipler, bunun üzerine İbrahim Vural'ın eşinin geriye dönük cep telefonu kayıtlarını inceledi. Aynı zamanda Fitnat Vural'ın Serdar T. ile ilişkisi olduğunu da saptandı.

"5 EKİM'DE ÖLÜ BULUNDU 8 EKİM'DE KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI"

İbrahim Vural'ın 5 Ekim öldürüldüğünden emin olan polisler, eşi Fitnat Vural'ın 8 Ekim'de Kayseri'den kayıp başvurusu yaptığını ve daha sonra kendisini eşinin Kayseri'den telefonla aradığını söylediğini dosyadan öğrenip bu durumun çelişkili olduğunu saptadı. Polis, ayrıca dosyada kadının 2009 ve 2010 yılında kocasıyla telefonda görüştüğüne yönelik başvuruları olduğunu da öğrendi. Fitnat Vural'ın yalan söylediğini anlayan polisler, şüpheli kadını ve sevgilisini gözaltına aldı.

"BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR"

Emniyete getirilen iki sevgili de cinayeti itiraf etti. Kadın, olayı 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Serdar T. ile birlikte işlediklerini itiraf etti. Fitnat Vural'ın ayrıca eşini sosyal olmadığı için aldattığını, Serdar T.'nin sürekli barlara giderek kendisini eğlendirdiğini ancak eşinin ilişkisini öğrenip kendisini dövünce cinayet olayının yaşadığını söyledi. Kadının, cinayeti kendisinin işlemediğini söylediği ancak sevgilisinin suçu birlikte işlediklerini söylediği, hatta cesedi kadının yaktığını öne sürdüğü öğrenildi.

"13 YIL MAAŞINI ÇEKİP ERKEKLERLE YEDİ"

Bu arada kadının kocasını öldürtüp yakarak yok ettikten sonra da yaşıyor gibi gösterip emekli maaşını 13 yıl boyunca, sevgilisi ve arkadaşları ile gece hayatında yediği ortaya çıktı. Polis, kadın ve erkeğin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan kadın ve erkek tutuklandı.