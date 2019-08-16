26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5753
  • 6,1851
  • 270.76
  • 95875.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam nedir?

Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam nedir? sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. Arapça kökenli sözcük seyyanen, eşit miktarda anlamına geliyor. Bu sözcük daha çok siyaset jargonunda kullanılıyor. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılması anlamında kullanılıyor. Seyyanen zam kelime anlamına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Arapça kökenli sözcük seyyanen, eşit miktarda anlamına gelmektedir. Bu sözcük daha çok siyaset jargonunda kullanılmaktadır. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. 
 

 
SEYYANEN ZAM NE DEMEK? 
Arapça kökenli sözcük seyyanen, eşit miktarda anlamına gelmektedir. Bu sözcük daha çok siyaset jargonunda kullanılmaktadır. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zam da ise zam örneğin 150 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için avantajlıdır. 

Yıllarca türbe diye ziyaret edilen mezar gladyatör mozolesi çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dikkatli bakın! Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi

Dikkatli bakın! Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi

Trump’a Grönland yanıtı

Trump’a Grönland yanıtı

Doğduğunuz ayın rengini biliyor musunuz? İşte o renkler ve özellikleri

Doğduğunuz ayın rengini biliyor musunuz? İşte o renkler ve özellikleri

Yer: Kadıköy! Gelen hesaba kızıp, kafeye molotof attı

Yer: Kadıköy! Gelen hesaba kızıp, kafeye molotof attı

POS cihazlarındaki hileye dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti

POS cihazlarındaki hileye dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti

ABD'li politikacı Paul: ABD'nin karışıklıklara müdahil olma gibi bir huyu var

ABD'li politikacı Paul: ABD'nin karışıklıklara müdahil olma gibi bir huyu var

İmran Han böyle meydan okudu: Faşist Modi hükümeti bilmelidir ki...

İmran Han böyle meydan okudu: Faşist Modi hükümeti bilmelidir ki...

Meteorolojiden sağanak uyarısı: Yarın bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı: Yarın bekleniyor
 

POPÜLER HABERLER

Akılalmaz olay! Hesaba kızdı, kafeye molotofla saldırdı

Akılalmaz olay! Hesaba kızdı, kafeye molotofla saldırdı

Hürmüz'den geçen savaş gemisinde 'zırhlı' ayrıntısı! Karaya mı çıkacaklar?

Hürmüz'den geçen savaş gemisinde 'zırhlı' ayrıntısı! Karaya mı çıkacaklar?

Geliri olmayana devletten destek

Geliri olmayana devletten destek

Heyecanlandıran keşif: Sultan Alaaddin'e ait olma ihtimali çok güçlü

Heyecanlandıran keşif: Sultan Alaaddin'e ait olma ihtimali çok güçlü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA