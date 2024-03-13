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Sezgin Mumcu: DEM ile DEM'lendiler, ittifak yaptılar, Trabzon'da sus pus oldular

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, CHP'nin DEM Parti'yle ittifakına atıfta bulunarak “Acaba bu durumu Trabzon'da nasıl izah ediyorlar? Meclis kürsüsünden söyleyemedikleri ‘PKK Terör örgütüdür' sözünü Trabzon meydanından söyleyebilirler mi? Belediyenin kapıları DEM Parti hariç herkese açık olacak diyebilirler mi? dedi.

IHA13 Mart 2024 Çarşamba 09:55 - Güncelleme:
Sezgin Mumcu: DEM ile DEM'lendiler, ittifak yaptılar, Trabzon'da sus pus oldular
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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, "CHP İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi, ittifak yaptı. Bu iki parti aralarında yaptıkları gizli kapaklı anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini, belediye yönetimlerini paylaştı. Ama gelin görün ki bunu gizlemeye çalışıyorlar. Bunun da önüne geçmek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart seçimlerine yönelik parti teşkilatıyla yaptığı konuşmada, 'Gerçek niyetinizi saklayın', konuşmayın ki tepki almayın, polemiğe girmeyin ki zararlı çıkmayalım, susun ki yüreğinizdekilerden vatandaş haberdar olmasın.' diyor. CHP'nin Trabzon'daki temsilcileri de Genel Başkanlarının, 'Gerçek yüzünüzü saklayın, milleti kandırın' telkinlerine uymuşlar ki bu durumu izah edemiyorlar. Sus pus olmuşlar. CHP İl Başkanı, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı bu hususta ne diyorlar acaba? CHP Ortahisar Belediye Başkan Adayı Sn. Ahmet Kaya sokakta Trabzonlu hemşerilerimizin konuya ilişkin sorularını acaba nasıl yanıtlıyor? Bunları Trabzon kamuoyu merak ediyor" diye konuştu.

Trabzon'da CHP'nin son günlerde sözde anketler yayınlayarak adaylarının önde olduğu algısını yaydığını ifade eden İl Başkanı Mumcu, "Bu harekete ufak atın da az da DEM'liler yesin' derler Ayrıca anketlerde milliyetçi, muhafazakâr seçmenin CHP adayına oy vereceğini iddia ediyorlar. Ne yazık ki meclis kürsüsünden PKK'ya terör örgütü diyemeyip onun uzantısı DEM partiyle kent uzlaşı adı altında iş tutan zihniyet Trabzon'da Milliyetçi muhafazakâr seçmenden oy medet umar hale gelmiş. Bu seçmenlerin kendilerini destekleyeceğini sözde rakamlarla iddia eden CHP Ortahisar Belediye Başkan Adayı Sn. Ahmet Kaya'ya bir çağrımız olacak. Milletvekilimiz Sn. Bahar Ayvazoğlu'nun PKK'ya terör örgütü diyebilir misiniz çağrısına meclis kürsüsünden cevap verememiştiniz. Gelin bu sözleri Trabzon meydanında yapın. Yüzde 10 fark attığınızı iddia ettiğiniz Ortahisar Belediyesi ve diğer İlçe Belediye Başkanlıklarını kazanmanız halinde, CHP Afyon Belediye Başkan adayınız sayın Burcu Köksal'ın dili sürçmeden söylediği 'Başkan seçilirsem, belediyenin kapıları DEM Parti hariç herkese açık olacak' sözlerini Boztepe'den şehre doğru deyinde görelim. Yoksa ittifak yaptığınız. DEM'i terörün siyasi uzantısı olarak görmüyor musunuz?" şeklinde konuştu.

"Trabzonlu hemşerilerimiz kapalı kapılar ardında çevrilen dolapları, yapılan pazarlıkları, sergilenen alicengiz oyunlarını çok iyi görüyor" diyen Mumcu "Terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla açık açık ittifak yapanları, PKK'ya terörist diyemeyenleri bu aziz milletimiz bunlarla ilgili takdiri ve değerlendirmeyi basiretiyle ve ferasetiyle yapacaktır, 31 Mart'ta gereğini yerine getirecektir. Bizlerde bugüne kadar olduğu gibi milletimizle omuz omuza verip meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız. Biz milletimize sözümüz olan eser ve hizmet siyasetine devam edeceğiz. Trabzon'umuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız. Cumhur ittifakı olarak Trabzon'da bütün ilçelerde sandıkları patlatarak büyük bir zafer ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Sezgin Mumcu
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