Siberay'dan 'Anneler Günü' uyarısı

Siberay'ın X sosyal medya hesabından Anneler Günü dolayısıyla yapılan uyarıda, popüler alışveriş siteleri taklit edilerek sosyal medya ya da mesajlaşma üzerinden paylaşılan 'Anneler Günü'ne özel indirim, fırsatı kaçırmayın vb.' başlıklı aldatıcı içeriklere karşı dikkatli olunmasını istedi.

"URL ADRESLERİNİ MUTLAKA KONTROL EDİN"

Cazip gibi görünen bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi, sahte bağlantılara tıklanmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Size iletilen veya yönlendirdiğiniz URL adreslerini mutlaka kontrol edin" denildi.