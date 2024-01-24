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“Sibergöz” operasyonlarında çok sayıda şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Sibergöz-16” operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı.

24 Ocak 2024 Çarşamba 07:58 - Güncelleme:
“Sibergöz” operasyonlarında çok sayıda şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-16" operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı.

BİR OPERASYON DAHA

Bakan Yerlikaya:
2 Ayrı Merkezli olarak düzenlenen SİBERGÖZ-17 Operasyonları Kapsamında;

✅ Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik İSTANBUL merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli;

✅ Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik MERSİN merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21şüpheli yakalandı.

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