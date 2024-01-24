“Sibergöz” operasyonlarında çok sayıda şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-16" operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı.

2️⃣0️⃣ ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-16" Operasyonlarında 3️⃣5️⃣ şüpheli Yakalandı❗️



Çocuklarımızı Koruma İçin Suçlularla Mücadele Etmeye Kararlıyız❗️



❌Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla... pic.twitter.com/gW05XCTVtZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2024

BİR OPERASYON DAHA

Bakan Yerlikaya:

2 Ayrı Merkezli olarak düzenlenen SİBERGÖZ-17 Operasyonları Kapsamında;

✅ Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik İSTANBUL merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli;

✅ Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik MERSİN merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21şüpheli yakalandı.