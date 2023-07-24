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Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? Uzmanlar bölge bölge uyardı

Ülkenin batı ve güney kesimlerinde çarşamba, iç kesimlerde ise perşembe günleri sıcaklıkların 40-45 dereceye kadar çıkmasıyla haftanın en sıcak günleri yaşanacak.

IHA24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:34 - Güncelleme:
Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? Uzmanlar bölge bölge uyardı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım, ülkede beklenen yeni sıcak hava dalgasına ilişkin bilgi verdi. Kıyı Ege ve Akdeniz'de yurt geneline nazaran daha hissedilir derecede yüksek bir sıcaklık beklentileri olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının özellikle çarşamba günü itibarıyla Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkmasını, diğer bölgelerdeyse 2 ila 6 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz. 10 dereceye varan artışlar gözlemiyoruz. Manisa ve Aydın'da 45 dereceye varan çarşamba gününün en yüksek sıcaklığını bekliyoruz" dedi.

Yıldırım, "Ankara'da perşembe günü 39, İstanbul'da çarşamba günü 37, İzmir'de ise 41 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Akdeniz kıyılarında, Antalya, Adana, Mersin çevrelerinde sıcaklıkların 41-42 derecelere kadar yükselmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Sıcaklıklara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Yıldırım, "Günün en yüksek sıcaklığa ulaştığı saatler 11.00 ila 16.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkarken dikkatli olmaları, koruyucu önlemleri alarak dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği illerde sıcaklıkların 40-41 derece civarında olmasını beklediklerini kaydeden Yıldırım, "O bölgede herhangi bir yağış beklentimiz yok. Sıcaklık açısından dikkatli olmalarında fayda var" dedi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Hava Tahmin Uzmanı Yıldırım, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise yağışların devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun ve Ordu çevrelerinde yağışlar devam ediyor. Yarın da aynı şekilde beklentimiz devam etmekte. Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Erzurum, Ardahan, Kars çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

"PERŞEMBE GÜNÜ İTİBARIYLA İSE SICAK HAVA DALGASI YURDUMUZU TERK EDİYOR"

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri dışında herhangi bir yağış beklemediklerini, havanın az bulutlu ve açık geçmesini beklediklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çarşamba günü itibarıyla tüm yurtta hava az bulutlu ve açık olacak. Perşembe günü itibarıyla ise sıcak hava dalgası yurdumuzu terk ediyor. Özellikle kuzeybatı ve batıdan başlayarak sıcaklıklar azalmaya başlıyor. Yer yer 10 dereceye varan sıcaklık azalışları gözlemlenmesini tahmin ediyoruz. Hafta sonu ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarına, iç kesimlerde ise yer yer mevsim normalleri altına inmesini tahmin ediyoruz."

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