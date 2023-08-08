Sıcak hava sonrası güzel haber! İstanbul'da yağmur bekleniyor

Batıdan başlayarak iç bölgelere doğru sıcaklık mevsim normalleri civarına gerileyecek. Kuzey bölgelerde yağış geçişleri de bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise sıcaklık daha da artacak.

Çöl sıcaklarının etkisi azalıyor, hava biraz serinleyecek.

TRT Haber'in haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, sıcaklıklarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hava sıcaklığı hafta başından itibaren yurdun batı kesimlerinde, hafta ortasından itibaren yurdun iç kesimlerinde bir azalma söz konusu olacak. Bu azalmayla birlikte hava sıcaklıkları yurdun kuzey batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek."

DOĞU VE GÜNEYDOĞU KAVRULACAK

Yurdun doğu kesiminde ise sıcak havanın etkisi hafta sonuna kadar sürecek.

Koç, "İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu, Doğu ve Güneydoğu bölgesiyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyredecek" dedi.

Yurdun kuzeyinde kısa süreli sağanak beklentisi olduğunu belirten İlker Koç, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz Bölgesi'nde de kısa süreli yağış geçişlerinin olacağını söyledi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR, ANKARA'DA SICAKLIK DÜŞECEK

Üç büyük şehirde sıcak havanın etkisi azalacak.

Ankara'da sıcaklık 33 dereceye düşecek. İstanbul'da 3 gün boyunca kısa süreli sağanak görülecek. Sıcaklık 28 ile 30 derece arasında olacak. İzmir'de sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.