İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2023 Salı / 22 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0297
  • EURO
    29,745
  • ALTIN
    1680.21
  • BIST100
    7470.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sıcak hava sonrası güzel haber! İstanbul'da yağmur bekleniyor
Güncel

Sıcak hava sonrası güzel haber! İstanbul'da yağmur bekleniyor

Çöl sıcaklarının etkisi azalıyor, hava biraz serinleyecek. Kavurucu sıcaklar batıdan başlayarak iç kesimlere doğru düşecek. İstanbul'da 3 gün boyunca kısa süreli sağanak görülecek.

TRT Haber8 Ağustos 2023 Salı 08:49 - Güncelleme:
Sıcak hava sonrası güzel haber! İstanbul'da yağmur bekleniyor
ABONE OL

Batıdan başlayarak iç bölgelere doğru sıcaklık mevsim normalleri civarına gerileyecek. Kuzey bölgelerde yağış geçişleri de bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise sıcaklık daha da artacak.

Çöl sıcaklarının etkisi azalıyor, hava biraz serinleyecek.

TRT Haber'in haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, sıcaklıklarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hava sıcaklığı hafta başından itibaren yurdun batı kesimlerinde, hafta ortasından itibaren yurdun iç kesimlerinde bir azalma söz konusu olacak. Bu azalmayla birlikte hava sıcaklıkları yurdun kuzey batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek."

DOĞU VE GÜNEYDOĞU KAVRULACAK

Yurdun doğu kesiminde ise sıcak havanın etkisi hafta sonuna kadar sürecek.

Koç, "İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu, Doğu ve Güneydoğu bölgesiyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyredecek" dedi.

Yurdun kuzeyinde kısa süreli sağanak beklentisi olduğunu belirten İlker Koç, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz Bölgesi'nde de kısa süreli yağış geçişlerinin olacağını söyledi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR, ANKARA'DA SICAKLIK DÜŞECEK

Üç büyük şehirde sıcak havanın etkisi azalacak.

Ankara'da sıcaklık 33 dereceye düşecek. İstanbul'da 3 gün boyunca kısa süreli sağanak görülecek. Sıcaklık 28 ile 30 derece arasında olacak. İzmir'de sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.